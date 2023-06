Cientista Jelena Vladic vence prémio da UNESCO: "Microalgas têm estado no centro das atenções"

O trabalho com microalgas valeu à cientista Jelena Vladic, afiliada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT-UNL), o prémio Al Fozan International Prize, atribuído pela UNESCO e que distingue jovens investigadores. A cientista de 37 anos nasceu na Sérvia e dedica-se à química verde, cuja finalidade é o desenvolvimento e aplicação de produtos químicos que sejam menos perigosos para a saúde humana e para o ambiente. Autora de mais de 80 artigos publicados e também vencedora do prémio For Woman in Science da L´Oréal-UNESCO, bem como de uma bolsa individual do programa de doutoramentos europeu Marie Sklodowska-Curie, relata à SÁBADO os seus objetivos.

Que impacto pode a química verde ter na vida das pessoas? E o projeto des-solve, com o qual recebeu o prémio, em particular?

A química verde tem como objetivo reduzir a poluição, através da eliminação ou redução da utilização de produtos e solventes tóxicos. Desta forma, a libertação de componentes nocivos no ar, na água e no solo é reduzida, o que tem um impacto positivo na saúde humana e na prevenção das alterações climáticas. O des-solve é um grupo de investigação que pretende estar na vanguarda da investigação de solventes verdes – sistemas eutéticos profundos naturais [ou seja, sistemas que ocorrem na natureza e à base de compostos naturais], tanto ao nível da aplicação como quanto ao fomento do conhecimento básico e fundamental associado a estes sistemas.

Como explicaria a pessoas não ligadas à ciência o que é o projeto "des-Solve" de que faz parte na NOVA FCT em Lisboa?

Centra-se na utilização de uma nova geração destes solventes verdes, investigando a possibilidade de aplicá-los em diferentes áreas. O objetivo é utilizar estes solventes em vez dos tóxicos e nocivos para obter produtos e processos mais seguros. Vim para a des-solve porque são especializados nesta área. A minha área de investigação é a engenharia farmacêutica, e a base da mesma são os solventes verdes inovadores e as tecnologias de extração. Concretamente, a implementação de tecnologia verde para a obtenção de vários produtos à base de plantas medicinais e aromáticas, resíduos alimentares e agrícolas e microalgas. Além disso, uma parte significativa da investigação é a valorização de microalgas provenientes do tratamento de águas residuais utilizando processos ecológicos.

Que projeto em particular a levou a ganhar o Prémio Internacional AI Fozan?

As microalgas, que têm estado no centro das atenções da comunidade científica, uma vez que representam fontes de componentes nutritivos e relevantes para a saúde e o seu cultivo não requer terras aráveis e água doce. Estamos a desenvolver processos amigos do ambiente para a extração de compostos valiosos das microalgas e para a obtenção de produtos à base das mesmas, que podem ser utilizados na indústria farmacêutica, cosmética e alimentar. O nosso objetivo é criar um processo com zero resíduos, ou seja, tentamos utilizar ao máximo os restos de resíduos após o processo de extração. Em colaboração com os cientistas do LNEG (Laboratório Nacional de Energia e Geologia), estabelecemos que os resíduos de microalgas podem ser utilizados como alimento para animais e nos solos, bem como bioestimulante para o crescimento das plantas.

As microalgas também provaram ser uma excelente alternativa ao tratamento convencional de águas residuais. Podem ser utilizadas para remover o carbono, o azoto e o fósforo das águas residuais e contribuir para a sua purificação. No entanto, as microalgas cultivadas em águas residuais não são uma fonte segura de compostos bioativos para uso humano e animal. O nosso objetivo é purificar e valorizar as microalgas obtidas a partir do tratamento de águas residuais, uma vez que ainda representam uma fonte rica em compostos bioativos.

O que a atraiu a Lisboa?

Vim fazer investigação na NOVA FCT ao abrigo de uma Bolsa Individual Marie Sklodowska-Curie, no âmbito do Programa Horizonte 2020. Ao fim de dois anos, decidi ficar e continuar a trabalhar no grupo des-solve, liderado pela professora Ana Rita Duarte. No entanto, antes já tinha tido várias estadias de investigação em Lisboa e desenvolvido uma colaboração próxima e prolífica com Luísa Gouveia do LNEG de Lisboa, que me introduziu no mundo das microalgas e no seu potencial. Através dessa colaboração, as microalgas tornaram-se uma parte importante do meu trabalho.

E o que pensa de Portugal, em termos de investimento em ciência?

Penso que, a nível europeu, é necessário aumentar o investimento na ciência. Durante a pandemia da Covid-19, ficou clara a importância da investigação para o nosso desenvolvimento. O mundo foi capaz de enfrentar a pandemia graças ao conhecimento gerado pela investigação anterior, pelo que é muito clara a importância de apoiar a investigação científica.

Na licenciatura, especializou-se em farmácia. Quando é que decidiu tornar-se cientista?

Enquanto desenvolvia a minha tese de mestrado, comecei a trabalhar com um professor de química farmacêutica que era o meu mentor. Graças a ele e à sua dedicação à ciência, comecei a interessar-me pelo trabalho científico. Após a conclusão dos meus estudos, sugeriu-me que poderia continuar a trabalhar com ele, o que aceitei. Naquele momento, não tinha uma ideia exata sobre o emprego, e fui simplesmente trabalhar em regime de voluntariado. No entanto, após um ano a trabalhar todos os dias no laboratório e a relacionar-me com as pessoas, o professor reformou-se e recebi uma proposta de emprego. O que reconheci como uma ligação especial com a ciência foi o facto de, durante o ano antes de conseguir o emprego, tive um emprego numa farmácia onde trabalhava de manhã. Ia para a universidade todos os dias à tarde e aos fins de semana. Depois desse ano, apercebi-me do que realmente queria fazer, o que coincidiu com o momento em que recebi a proposta de emprego.

Recebeu os prémios For Women in Science e uma bolsa individual Marie Sklodowska-Curie. Que investigação levou a cabo para os ganhar?

Na bolsa individual Marie Sklodowska-Curie, foi a estabilização de aromas voláteis de recursos naturais, como plantas medicinais, utilizando solventes. Os aromas caracterizam-se pela sua tendência para a rápida evaporação, instabilidade e suscetibilidade à degradação. Devido a isso, as alterações nas propriedades organolépticas (sabor, cheiro, textura do produto) e as atividades benéficas para a saúde podem ser facilmente degradadas. Por conseguinte, a instabilidade dos componentes aromáticos limita significativamente a sua aplicação. Estamos a tentar desenvolver métodos, utilizando solventes ecológicos, que proporcionem uma maior estabilidade e melhorem o prazo de validade dos aromas naturais.

A investigação relacionada com o prémio For Women in Science centrou-se no desenvolvimento de produtos de plantas aromáticas medicinais utilizando processos ecológicos para aplicação pulmonar.

Quando era jovem, houve algum cientista que a tenha inspirado a seguir esta área de trabalho?

Não posso dizer que tenha havido um cientista da minha área que me tenha inspirado, mas gostaria de destacar duas mulheres cientistas, Maria Sklodowska Curie e Mileva Maric (Einstein), cujo trabalho conheci ainda muito jovem. Foi muito inspirador aprender e ver que as mulheres podem ter sucesso na ciência.

E o que diria a um jovem que se possa inspirar em si?

Muitas vezes, os nossos objetivos e desejos parecem inatingíveis e distantes, no entanto, através da dedicação e do trabalho ativo e concentrado, esse objetivo pode tornar-se próximo e alcançável. É verdade que quanto mais alto é o objetivo, mais difícil é o caminho até ele, mas quando lá chegamos, sabemos que só podemos seguir em frente.