Isabel Drumond Braga: “Não há provas de que os doces tenham sido criados nos conventos”

Todos os anos surgem mais doces conventuais que não passam de marketing, defende a professora. Contra as fake news da alimentação, foi publicado o maior livro (tem 600 páginas) da História da nossa gastronomia.

A globalização da alimentação europeia deve muito à História portuguesa e à espanhola. Como explica Isabel Drumond Braga, a partir do séc. XV estes reinos abriram a porta às trocas comerciais. E se as especiarias mudaram a forma como comemos, Portugal também influenciou outros países. Por exemplo, do Oriente levou papaias e mangas para o continente africano. A professora da Universidade de Lisboa há muito que investiga a História da alimentação. Isabel Drumond Braga coordenou o livro História Global da Alimentação Portuguesa e ajuda-nos a compreender a nossa herança gastronómica.