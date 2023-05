Marina Sena: 'Não gosto da ideia de pecado. O desejo é pecado?'

O fenómeno vai de vento em popa - e não dá sinais de abrandar. Com pouco mais de três anos de carreira a solo, a cantora e compositora brasileira Marina Sena acaba de lançar o seu segundo álbum, Vício Inerente, e regressa a Portugal (onde já esteve no ano passado, para concertos em Lisboa, Porto, Coimbra e Sines) para atuar no Theatro Circo, em Braga, já este sábado, 13 de maio, e na capital, dia 21, no Cineteatro Capitólio.