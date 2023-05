Augusto Cury: “Pais que dão tudo aos filhos cometem um crime à saúde emocional deles”

O psiquiatra brasileiro diz que as crianças são mal diagnosticadas com hiperatividade e que a culpa é da intoxicação digital e da falta de limites. Com 35 milhões de livros vendidos, alerta que a sociedade está doente.

Nunca as crianças receberam tantos estímulos – videojogos, smartphones, redes sociais. Mas, como alerta Augusto Cury, isto está a prejudicá-los – estão mais imaturos, não suportam o tédio e não sabem lidar com as frustrações. Foi por isso que o psiquiatra escreveu Socorro, o Meu Filho Não Tem Limites!. “Os pais têm de gerar um volume emocional na relação com os filhos maior do que no passado. Um comportamento saudável, por exemplo um momento em que o filho foi altruísta, tem que se valorizar: ‘Parabéns, tenho muito orgulho.’ Porque isso fica registado na mente.” Mas o psiquiatra refere ainda que quando se aponta um erro o mesmo deve acontecer. Como? Ao dizer: “Você é inteligente, agora pense no seu comportamento.” Augusto Cury defende que temos de reduzir os estímulos, que causam uma intoxicação digital, porque “se não o fizermos não vamos ter uma geração de jovens mentalmente saudáveis.” No seu livro Socorro, os Meus Filhos Não Têm Limites! diz que fazer a cama todos os dias é importante para os miúdos. Porquê?