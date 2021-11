Bayern Munique: os segredos da máquina imbatível

Campeão alemão há nove épocas consecutivas, a receita do sucesso contém cerveja, sobrevivência aos nazis, a visita de um jogador lesionado aos Estados Unidos e até uma estalada a Beckenbauer. Antes do jogo com o Benfica, para a Liga dos Campeões, o retrato de uma trituradora, que Jorge Jesus considera "a melhor equipa do mundo".

Há dois tipos de adeptos de futebol na Alemanha: os do Bayern de Munique, que ano após ano dão como adquirida a conquista de mais um campeonato, e os dos restantes clubes, que odeiam o Bayern e passam a vida a tentar perceber como é que os bávaros se tornaram tão poderosos. Entre estes últimos, há quem acredite que tudo começou com uma estalada.



Em 1958, Franz Beckenbauer, então com 13 anos, disputava um torneio infantil na pequena localidade de Neudiberg, representando o modesto SC Munique na final contra o 1860 Munique, à época o clube mais popular da capital da Baviera: o rapaz, que viria a ser um dos melhores futebolistas de sempre, era fã do 1860 e sonhava um dia jogar pelos "azuis" de Munique. Na segunda parte, sofreu uma entrada dura de Gerhard König, um ano mais velho, reclamou e recebeu uma bofetada na cara.



A sua equipa viria a perder por 4-1. "Sentado no balneário depois da derrota, Beckenbauer estava furioso. Não por causa do resultado. Era a estalada que o incomodava. 'Nunca irei jogar nesse clube', anunciou aos colegas. 'Vou para o Bayern como o meu irmão'", conta à SÁBADO Uli Hesse, editor da revista 11 Freunde e autor do livro Bayern Munich – Creating a Global Superclub ("Bayern de Munique – Criando um super-clube global").