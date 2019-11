O ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair defendeu esta terça-feira a realização de um novo referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) e considerou que o resultado seria diferente do de há três anos."Acho que ainda é possível fazer um novo referendo, o que seria bom porque as pessoas hoje estão muito mais informadas. E se tiverem a oportunidade de refletir novamente, o resultado de um novo referendo será diferente", indicou Tony Blair na cimeira tecnológica Web Summit que decorre até quinta-feira em Lisboa.Blair, que defendeu que o ' Brexit ' é uma ideia "terrível", salientou que o resultado de 2016 foi "um grito de raiva" contra o sistema político e questões como a imigração.O ex-primeiro-ministro não se atreveu a antecipar o resultado das eleições gerais convocadas no Reino Unido para 12 de dezembro e considerou que deveriam ser posteriores, para não "misturar" as eleições britânicas com o 'Brexit'.Além disso, Tony Blair sublinhou que num mundo com potências como os Estados Unidos, China e Índia, é necessário que a Europa permaneça unida para se sentar e negociar com estas potências.A saída do Reino Unido do bloco europeu foi um dos assuntos do dia na Web Summit, a cimeira tecnológica que decorre até quinta-feira em Lisboa, e na qual o negociador-chefe da União Europeia (UE) para o 'Brexit', Michel Barnier, também esteve hoje presente.Barnier frisou que o "'Brexit' não é apenas o divórcio entre a UE e o Reino Unido", uma vez que" existem muitas outras consequências ", incluindo o desenvolvimento de uma "nova relação que dá estabilidade ao continente".O negociador-chefe da União Europeia (UE) para o 'Brexit' alertou ainda que "o risco de uma saída sem acordo continua" e que é necessário continuar "vigilantes e preparados para esse possível resultado".No entanto, se se conseguir "completar essa negociação no curto espaço de tempo, embora o 'Brexit' seja uma perda para ambos os lados" pode-se "conseguir uma relação de amizade, cooperação e a ambição conjunta de um futuro melhor", argumentou Barnier.O Reino Unido tinha previsto sair da UE a 31 de outubro, mas acabou por aceitar um novo prolongamento até 31 de janeiro.As eleições legislativas são vistas como uma forma de romper o impasse no parlamento, que chumbou três vezes um acordo negociado por Theresa May e recusou aprovar em três dias o acordo negociado por Boris Johnson, inviabilizando assim a saída no final de outubro.Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave, Daire Hickey e David Kelly, a Web Summit é considerada um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se em Lisboa desde 2016, vai manter-se na capital até 2028, depois de, em novembro do ano passado, ter ficado decidida a permanência da conferência em Portugal por mais 10 anos, após uma candidatura com sucesso.O evento realiza-se em Lisboa entre 04 e 07 de novembro.