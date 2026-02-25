Warner Bros admite negociar "proposta superior" com Paramount

A oferta revista inclui um aumento do preço de compra para 31 dólares em dinheiro por cada ação da WBD.

O Conselho de Administração da Warner Bros (WBD) está disponível para discutir com a Paramount Skydance (PSKY) a possibilidade de uma "proposta superior", após examinar a oferta revista que eleva o preço de compra para 31 dólares por ação.



O Conselho de Administração da WBD determinou que a proposta revista da PSKY "poderia razoavelmente resultar numa 'proposta superior' da empresa", tal como definido no acordo de fusão da WBD com a Netflix, embora tenha advertido que não determinou se a proposta revista da PSKY é superior à fusão com a Netflix.

A oferta revista inclui um aumento do preço de compra para 31 dólares em dinheiro por cada ação da WBD, mais uma comissão diária equivalente a 0,25 dólares por trimestre a partir de 30 de setembro de 2026, bem como uma comissão regulatória de 7.000 milhões de dólares (cerca de 5.942 milhões de euros) que a PSKY deverá pagar caso a transação não se concretize por questões regulatórias.

Além disso, a proposta revista prevê o pagamento pela PSKY da comissão de rescisão de 2.800 milhões de dólares (cerca de 2.377 milhões de euros) que a WBD deveria pagar à Netflix para rescindir o acordo de fusão em vigor entre as duas empresas.

Assim, a WBD indicou que continuará a colaborar com a PSKY para determinar se é possível chegar a uma proposta que constitua uma "proposta superior para a empresa", conforme definido no acordo de fusão da Netflix.

Nesse caso, a Netflix terá quatro dias úteis a partir da data em que essa situação for determinada para negociar com a WBD e propor qualquer revisão da transação.

No entanto, a WBD advertiu que não é possível garantir que o conselho conclua que a transação proposta pela PSKY é superior à fusão com a Netflix, nem que as conversas da WBD com a PSKY cheguem a um acordo ou transação definitiva, pelo que "o acordo de fusão da Netflix continua em vigor", e o Conselho de Administração da WBD mantém a recomendação a favor da transação da plataforma.

Já a Paramount congratulou-se com a decisão do conselho da WBD e manifestou disponibilidade para continuar a colaborar de forma construtiva.