Sábado – Pense por si

Dinheiro

Paramount processa Warner e quer nomear elementos para o conselho de administração da rival

Negócios 16:35
As mais lidas

É a mais recente investida da Paramount para convencer os acionistas da Warner Bros de que a oferta hostil de 30 dólares por ação em dinheiro pela totalidade da histórica empresa de Holywood é superior à oferta da Netflix.

A batalha pelo controlo da Warner Bros. Discovery está a intensificar-se. Nesta segunda-feira, 12 de janeiro, a Paramount Skydance anunciou que planeia apresentar uma lista de candidatos para o conselho de administração da Warner Bros. que seja a favor da análise da proposta apresentada e contra uma possível fusão com a Netflix. A par disso, a empresa liderada por David Ellison avançou com uma ação judicial para obrigar a proprietária da HBO e da CNN a divulgar detalhes sobre o acordo com a Netflix para ajudar os acionistas a tomarem uma decisão informada.

Warner Bros busca fusão com Netflix após rejeitar proposta da Paramount
Warner Bros busca fusão com Netflix após rejeitar proposta da Paramount

Numa carta enviada aos investidores da Warner Bros, a Paramount escreve que mantém a oferta de 30 dólares por ação em dinheiro e incentivou os acionistas a venderem os títulos que detêm da cotada. “Estamos empenhados em levar a cabo a nossa oferta pública de aquisição”, diz a carta. No entanto, acrescentou a empresa, “compreendemos que, a menos que o conselho de administração da Warner Bros decida exercer o seu direito de negociar connosco ao abrigo do acordo de fusão com a Netflix, isso provavelmente dependerá do vosso voto numa assembleia de acionistas”.

Dentro de três semanas começa o período legal em que podem ser propostos nomes para o conselho de administração da Warner Bros. Discovery a serem votados na assembleia anual da Warner Bros., segundo o . A empresa avisa também que caso a Warner decida fazer a votação sobre o acordo da Netflix numa assembleia extraordinária realizada antes da assembleia geral, que irá solicitar procurações (proxies) aos atuais acionistas para votar contra o acordo.

Esta é a mais recente investida da Paramount para convencer os acionistas da Warner Bros de que a oferta hostil de 30 dólares por ação em dinheiro pela totalidade da histórica empresa de Hollywood é superior à oferta da Netflix - de 27,75 dólares por ação pelos estúdios e pelo negócio de streaming da empresa.

No final da semana passada, os diretores da Warner Bros. voltaram a rejeitar a proposta do grupo Paramount Skydance, mesmo depois do apoio pessoal de 40 mil milhões do multimilionário Larry Ellison, pai do presidente executivo da Paramount, David Ellison. O conselho de administração da dona da HBO considerou que a proposta da Paramount permanece "inadequada" e que o valor é "insuficiente" perante aquela que foi apresentada pela Netflix.

Numa carta enviada aos acionistas, o "board" determinou "por unanimidade, que a oferta pública de aquisição da Paramount Skydance, alterada a 22 de dezembro de 2025, não representa aos melhores interesses da Warner Bros Discovery".

Tópicos Milhões Acionista Serviço de streaming Fusão e aquisição Warner Bros. Paramount Global Netflix David Ellison Hollywood Larry Ellison
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Paramount processa Warner e quer nomear elementos para o conselho de administração da rival