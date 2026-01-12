Paramount processa Warner e quer nomear elementos para o conselho de administração da rival

É a mais recente investida da Paramount para convencer os acionistas da Warner Bros de que a oferta hostil de 30 dólares por ação em dinheiro pela totalidade da histórica empresa de Holywood é superior à oferta da Netflix.

A batalha pelo controlo da Warner Bros. Discovery está a intensificar-se. Nesta segunda-feira, 12 de janeiro, a Paramount Skydance anunciou que planeia apresentar uma lista de candidatos para o conselho de administração da Warner Bros. que seja a favor da análise da proposta apresentada e contra uma possível fusão com a Netflix. A par disso, a empresa liderada por David Ellison avançou com uma ação judicial para obrigar a proprietária da HBO e da CNN a divulgar detalhes sobre o acordo com a Netflix para ajudar os acionistas a tomarem uma decisão informada.



Numa carta enviada aos investidores da Warner Bros, a Paramount escreve que mantém a oferta de 30 dólares por ação em dinheiro e incentivou os acionistas a venderem os títulos que detêm da cotada. “Estamos empenhados em levar a cabo a nossa oferta pública de aquisição”, diz a carta. No entanto, acrescentou a empresa, “compreendemos que, a menos que o conselho de administração da Warner Bros decida exercer o seu direito de negociar connosco ao abrigo do acordo de fusão com a Netflix, isso provavelmente dependerá do vosso voto numa assembleia de acionistas”.

Dentro de três semanas começa o período legal em que podem ser propostos nomes para o conselho de administração da Warner Bros. Discovery a serem votados na assembleia anual da Warner Bros., segundo o comunicado da Paramount. A empresa avisa também que caso a Warner decida fazer a votação sobre o acordo da Netflix numa assembleia extraordinária realizada antes da assembleia geral, que irá solicitar procurações (proxies) aos atuais acionistas para votar contra o acordo.

Esta é a mais recente investida da Paramount para convencer os acionistas da Warner Bros de que a oferta hostil de 30 dólares por ação em dinheiro pela totalidade da histórica empresa de Hollywood é superior à oferta da Netflix - de 27,75 dólares por ação pelos estúdios e pelo negócio de streaming da empresa.

No final da semana passada, os diretores da Warner Bros. voltaram a rejeitar a proposta do grupo Paramount Skydance, mesmo depois do apoio pessoal de 40 mil milhões do multimilionário Larry Ellison, pai do presidente executivo da Paramount, David Ellison. O conselho de administração da dona da HBO considerou que a proposta da Paramount permanece "inadequada" e que o valor é "insuficiente" perante aquela que foi apresentada pela Netflix.

Numa carta enviada aos acionistas, o "board" determinou "por unanimidade, que a oferta pública de aquisição da Paramount Skydance, alterada a 22 de dezembro de 2025, não representa aos melhores interesses da Warner Bros Discovery".