Paramount sobe a parada para comprar Warner Bros. com aval de 40 mil milhões de Larry Ellison

A guerra entre a Netflix e a Paramount para a compra da Warner Bros. escalou esta segunda-feira com uma nova oferta melhorada da Paramount, apoiada numa garantia pessoal do multimilionário Larry Ellison no valor de 40,4 mil milhões de dólares.

Larry Ellison, multimilionário cofundador da Oracle e pai do CEO da Paramount, avançou com uma garantia pessoal de 40,4 mil milhões de dólares para apoiar a oferta da Paramount Skydance para a compra da Warner Bros. por mais de 100 mil milhões de dólares. Larry Ellison é também o principal acionista da Paramount.



Larry Ellison sorri num evento

A oferta inicial da Paramount era de 77,9 mil milhões de dólares, excluindo a dívida, e incidia sobre a totalidade da Warner, incluindo a CNN, TNT e Food Network.

Já a Netflix oferece 72 mil milhões de dólares abrange apenas os estúdios cinematográficos e os ativos de streaming, que incluem a HBO Max.

A administração da Warner recomendou aos seus acionistas que rejeitassem a oferta inicial da Paramount, considerando a proposta da Netflix superior. O "board" manifestou ainda dúvidas sobre a capacidade financeira da Paramount para concretizar a operação, principalmente após o fundo de Jared Kushner, genro do Presidente dos EUA, Donald Trump, se ter distanciado da tentativa de compra da Warner.