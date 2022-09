Vodafone compra a Nowo

A Vodafone anunciou esta sexta-feira um acordo para compra da operadora Nowo, sendo que a operação deverá estar concluída durante o primeiro semestre de 2023.





"A Vodafone Portugal celebrou com a Llorca JVCO Limited, acionista da Másmóvil Ibercom, S.A. ("Másmóvil"), um acordo para a compra da empresa Cabonitel S.A., detentora da Nowo Communications ("Nowo"), o qual se encontra sujeito à necessária aprovação regulatória", anunciou a operadora esta sexta-feira.A empresa liderada por Mário Vaz afirma que a aquisição da operação da Nowo pela Vodafone vem reforçar a sua competitividade no mercado e cria condições "para investimentos mais eficientes em redes de conectividade de elevado débito, bem como no desenvolvimento de produtos e serviços inovadores"."A aquisição da Nowo irá permitir à Vodafone aumentar a sua base de clientes, bem como a sua cobertura de rede fixa. A futura modernização da rede adquirida para a nova geração de fibra ótica irá beneficiar os atuais e futuros utilizadores, ao garantir a qualidade e a resiliência acrescida desta infraestrutura", assinal o CEO da Vodafone Portugal.A Nowo, antiga Cabovisão, tem atualmente cerca de 250 mil subscritores do serviço móvel e 140 mil clientes do acesso fixo (Pay TV e Banda Larga) em aproximadamente um milhão de casas cobertas com a sua infraestrutura de comunicações.O acordo terá agora de ser submetido à Autoridade da Concorrência (AdC), que depois pedirá um parecer à reguladora Anacom. Apesar de ser obrigatório pedir o parecer, este não é vinculativo, sendo que a decisão final cabe à AdC.