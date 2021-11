5G: a revolução está atrasada em Portugal, mas está aí

Depois de 9 meses de um leilão que gerou mais de 566 milhões de euros de receita pública, as operadoras preparam-se para arrancar com o 5G. Mas o que significa esta sigla? E que mudanças trará?

1G, 2G, 3G, 4G... 5G. A nova tecnologia de rede móvel vai chegar a Portugal provavelmente no início do próximo ano, depois de um processo longo de atribuição de licenças, que aumentou a tensão já existente entre o regulador do setor e as maiores empresas. Mas o que vem a ser este 5G? E que mudanças trará? A SÁBADO deixa-lhe um breve guia sobre uma das maiores mudanças tecnológicas com impacto nos próximos anos.

Afinal, o que é o 5G?

É a quinta geração de rede móvel, que permite uma velocidade mais rápida e fiável de acesso a dados. Há quatro Gs, ou gerações, antes deste: o 1G, datado dos anos 80, que permitia chamadas de voz; o 2G, criado em 1990, que passou a incluir mensagens de texto; o 3G, de 2000, que trouxe o primeiro acesso à internet através de dados móveis; e o 4G, de 2010, da banda larga móvel que hoje usamos.

Porque precisamos de outra tecnologia?