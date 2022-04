Bruxelas aceita que Portugal e Espanha limitem preço do gás a 40 euros por MWh

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Bruxelas aceitou a proposta de Portugal e Espanha para limitar temporariamente o preço do gás natural para os produtores de eletricidade mas fixou o valor máximo em 40 euros por Megawatt hora (MWh) num período inicial, acima dos 30 euros pretendidos pelos países ibéricos. Este valor terá de aumentar de forma gradual até atingir os 50 euros no final dos 12 meses em que o mecanismo irá funcionar.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O anúncio foi feito pelo ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, em conjunto com Teresa Ribera, ministra espanhola para a Transição Ecológica.Questionado se o facto de o valor acordado ser superior ao defendido por Lisboa e Madrid, Duarte Cordeiro frisou que os preços do gás encontram-se atualmente em torno dos 90 euros por MWh, "pelo que o ganho é evidente".O ministro português assinalou que os preços da eletricidade têm sido mais baixos nos últimos dias "porque não estão a ser marcados pelo gás", mas, lembrou, "quando voltarem a ser marcados pelo gás, voltaríamos a ter preços altíssimos".Este mecanismo irá vigorar por um período máximo de 12 meses, estimando o governante que o preço médio do gás natural nesses 12 meses ronde os 50 euros.