Musk ameaça romper acordo para compra do Twitter

O CEO da Tesla entregou esta segunda-feira junto do regulador dos mercados norte-americano, a Securities and Exchange Comission (SEC), um documento em que acusa a administração do Twitter de violar o estabelecido no acordo para a compra da rede social, uma operação avaliada em 44 mil milhões de dólares.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

No documento , Elon Musk alega que como potencial futuro dono do Twitter tem direito a informação relevante para o desenho de um plano de negócio e estratégia.Assim, "neste momento, Elon Musk acredita que o Twitter está, de forma transparente, a recusar cumprir os compromissos assumidos no acordo de aquisição, o que causa ainda mais suspeitas de que a empresa está a reter os dados solicitados devido a preocupações com o que a análise dos dados que a equipa de Musk possa vir a revelar"."Com base no comportamento do Twitter até ao momento (...), Elon Musk acredita que a empresa está a resistir de forma ativa e a ignorar os seus direitos a informação (e as correspondentes obrigações da empresa) previstos no acordo de aquisição", prossegue o documento."Trata-se de uma clara quebra material das obrigações do Twitter ao abrigo do acordo de aquisição e Elon Musk reserva-se a utilizar todos os seus direitos decorrentes dessa situação, incluindo o direito a não consumar a transação e o direito a dar por terminado o acordo de aquisição", conclui.