Trump duplica tarifas à Índia para 50% devido a petróleo russo

O Presidente norte-americano assinou uma ordem executiva em que aplica uma tarifa adicional de 25% sobre os bens importados da Índia.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já tinha anunciado segunda-feira que iria impor "tarifas substanciais" à Índia devido às compras de petróleo russo. Agora, Trump assinou a ordem executiva que determina que a tarifa a enfrentar pelas exportações indianas para os EUA duplique dos 25% já anunciados para 50%. A medida entrará em vigor dentro de 21 dias.



Trump ameaça países como a China e a Índia com novas tarifas

O iShares MSCI India ETF, que replica o desempenho das cotadas indianas, caiu para mínimos do dia após o anúncio da Casa Branca.

As novas tarifas sancionatórias surgem no dia em que o enviado dos EUA para o Médio Oriente se reuniu com o Presidente russo, Vladimir Putin, sobre a guerra na Ucrânia.

Antes do encontro, Trump tinha indicado que poderia aplicar as chamadas "tarifas secundárias" aos países que continuam a comprar petróleo a Moscovo, incluindo a China.