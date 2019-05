O Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (SINTAB), que convocou a paralisação vai reunir-se com os trabalhadores, provavelmente na terça-feira, para avaliarem a proposta da empresa.



O conflito laboral envolve os cerca de 300 trabalhadores da produção, ficando de fora outros tantos afetos a outras áreas do negócio, como as administrativas e comerciais.



Se não chegarem a acordo com a SCC, dona da cerveja Sagres, os trabalhadores vão realizar uma greve ao trabalho suplementar aos sábados, domingos, feriados e a "tudo o que seja para além do horário de trabalho".



Os trabalhadores reclamam "aumentos salariais dignos e justos", que diminuam a atual "desigualdade salarial", exigindo uma atualização de cerca de 4%", num mínimo de 40 euros, e de 1% no subsídio de turno.



Pretendem ainda uma revisão das avaliações, das promoções e das carreiras profissionais.

