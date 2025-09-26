Sábado – Pense por si

Dinheiro

As novas medidas do Governo contra a crise da habitação explicadas em vídeo

18:00
As mais lidas

Neste vídeo o Jornal de Negócios detalha as principais medidas anunciadas pelo Governo e que são mais uma resposta à crise da habitação em Portugal.

O Governo anunciou esta semana um conjunto de novas medidas focadas na habitação. São várias as alterações preparadas e que se destinam a promotores imobiliários, senhorios e arrendatários, com o objetivo de aumentar a oferta de habitação no mercado. É ainda introduzido o conceito de habitação a valores moderadores, que estará na base da maioria das novas medidas.

A carregar o vídeo ...
O Negócios explica: As novas medidas do Governo contra a crise da habitação

Neste vídeo ajudamos a perceber o que está em causa com as mudanças propostas e o que pode afinal mudar na habitação.

Investigação
Opinião Ver mais
Miriam Assor
Miriam Assor

Reconhecer Abismo

"From the River to the Sea", desde o rio até ao mar é tudo deles, resumidamente, a convulsão de delírio consiste em varrer com Israel, a única democracia da região, única.

Menu shortcuts

As novas medidas do Governo contra a crise da habitação explicadas em vídeo