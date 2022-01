Textor vai procurar outros investimentos no futebol português se entrada no Benfica falhar

O investidor norte-americano garante que continua interessado em adquirir uma participação na SAD encarnada, mas diz que não irá entrar no capital do clube se os interesses não estiverem alinhados com os da equipa de gestão.

John Textor quer que o seu próximo investimento europeu em futebol seja em Portugal. Caso as negociações para a entrada no capital do Benfica falhem, o investidor norte-americano pretende procurar alternativas dentro do setor e do país, segundo afirmou em entrevista à Bloomberg.





Crystal Palace FC e que fechou, esta semana, acordos também com o belga





No entanto, RWD Molenbeek e com o brasileiro Botafogo.John Textor tem um acordo com José António dos Santos, conhecido como "Rei dos Frangos", para a aquisição de uma participação no Benfica. Este acordo previa a compra de 25% das ações da SAD do clube encarnado por parte do empresário norte-americano ao acionista privado português.No entanto, o montante diminuiu para 16% , de acordo com informação enviada na quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O comunicado expressa que as negociações ainda decorrem e que John Textor "mantém interesse na conclusão do negócio que respeita à transmissão" dos títulos.

"Tem sido um longo namoro para ver se poderá resultar e espero que sim", disse Textor à agência. Sublinhou, no entanto, que não irá forçar um relacionamento, especialmente se não houver alinhamento de interesses com a gestão liderada por Rui Costa. "Não quero entrar no capital de um clube se o 'board' não estiver completamente alinhado com a nossa visão para fortalecer o Benfica".Assim, se as negociações falharem, o norte-americano quer encontrar um outro investimento no futebol português. "Se não for o Benfica, estou empenhado em investir em Portugal", referiu Textor, que é já detentor de uma participação na equipa britânica