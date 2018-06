A estimativa provisória da taxa de desemprego em Maio é de 7,3%, tendo aumentado 0,1 pontos percentuais face a Abril, divulgou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).Em comunicado, o INE adianta que em maio deste ano "a estimativa provisória da taxa de desemprego foi de 7,3%, tendo aumentado 0,1 pontos percentuais em relação ao mês anterior e diminuído 0,3 pontos percentuais face a Fevereiro de 2018 e 1,9 pontos percentuais face a maio de 2017".De acordo com o INE, as taxas de desemprego "dos jovens e dos adultos foram estimadas em 20,8% e 6,3%, respectivamente. Ambas aumentaram 0,2 pontos percentuais em relação ao mês precedente".Em Abril, a taxa de desemprego desceu para 7,2%, atingindo o valor mais baixo desde Novembro de 2002, divulgou também o INE."A taxa de desemprego de Abril de 2018 situou-se em 7,2%, menos 0,3 pontos percentuais do que no mês anterior, menos 0,7 pontos percentuais em relação a três meses antes e menos 2,3 pontos percentuais face ao mesmo mês de 2017", refere o INE."Aquele valor representa uma revisão em baixa, de 0,2 pontos percentuais, face à estimativa provisória divulgada há um mês e ter-se-á de recuar até Novembro de 2002 para encontrar uma taxa inferior a esta", acrescenta o instituto.