TAP: Grupo dono da British e Iberia pondera não avançar com oferta, avança Bloomberg

O caderno de encargos da venda da TAP prevê a alienação de até 44,9% do capital, com 5% reservado aos trabalhadores, ficando qualquer participação não subscrita sujeita ao direito de preferência do futuro comprador.

O Grupo International Airlines (IAG), dono da British Airways e da Iberia, está a avaliar a possibilidade de não avançar com uma oferta no âmbito do processo de privatização da TAP, avançou esta sexta-feira a Bloomberg.



TAP Manuel Moreira

Segundo a agência, que cita fontes ligadas ao processo, o IAG considera que a opção de Portugal vender apenas uma participação minoritária da companhia aérea não se enquadra na estratégia do grupo.

Contudo, o grupo ainda não anunciou uma decisão final.

O IAG pode ainda apresentar uma oferta não vinculativa até à data limite de 02 de abril, indicaram as mesmas fontes.

Além do IAG, a Air France-KLM e a Lufthansa também demonstraram interesse na privatização da TAP.

O caderno de encargos da venda da TAP prevê a alienação de até 44,9% do capital, com 5% reservado aos trabalhadores, ficando qualquer participação não subscrita sujeita ao direito de preferência do futuro comprador.

Na quarta-feira, o ministro das Infraestruturas afirmou que o processo de privatização da TAP e o projeto do novo aeroporto de Lisboa estão a avançar "em velocidade de cruzeiro", sem incidentes relevantes.

"No que toca à aviação, salientar que quer o processo do novo aeroporto de Lisboa, quer da privatização da TAP, avançam em velocidade de cruzeiro sem sobressaltos ou incidentes dignos de nota", disse Miguel Pinto Luz, na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, no parlamento.

A Air France-KLM e Lufthansa já manifestaram interesse no processo de privatização.