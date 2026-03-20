RTP estreia programa de literacia financeira em parceria com o Banco de Portugal

Na próxima segunda-feira, 23 de março, estreia ‘O Segredo dos Números’, um espaço diário que aborda o mundo das finanças de forma acessível, integrado no programa Portugal em Rede, na RTP1.

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A literacia financeira, pelo menos dos jovens portugueses, não está pelas ruas da amargura. Podia, no entanto, ser melhor. Os dados do mais recente PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos) revelam que Portugal encontra-se em nono lugar no ranking dos 20 países participantes e é o sétimo com o desempenho mais elevado na União Europeia. Não está mau, mas pode sempre ser melhor. Para dar um empurrão, o Banco de Portugal (BdP) e a RTP estreiam a 23 de março o espaço O Segredo dos Números, integrado no programa diário Portugal em Rede.



Matthias Balk

O Segredo em Números pode ser descrito como um conjunto de micro programas que estarão inseridos no Portugal em Rede, programa de informação emitido de segunda a sexta-feira na RTP1 e que também serão emitidos ao longo do dia na RTP Notícias. O objetivo passa por promover a literacia económica, financeira e estatística dos portugueses, através de uma linguagem acessível que ajude os cidadãos a tomar decisões mais esclarecidas no seu dia a dia. Temas financeiros, conceitos económicos ou mesmo alertas para diferentes riscos de fraude fazem parte do programa.

Esta iniciativa está em linha com o Plano Nacional de Formação Financeira 2026-2030, dinamizado pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF), composto por elementos do BdP, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), e Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF). Na televisão, O Segredo dos Números dirige-se a um público mais adulto, mas o plano abrange todas as idades e a CNSF anunciou recentemente o reforço da literacia financeira nas escolas.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, o BdP explica que "o plano prevê o desenvolvimento de materiais pedagógicos, como vídeo-aulas e conteúdos modulares" assim como a criação de uma bolsa de formadores "para dinamizar sessões junto de alunos desde o 1.º ciclo até ao ensino secundário, em articulação com a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento". Para isso, está prevista "a criação de novos cursos de formação ajustados às necessidades da prática letiva, bem como a integração de conteúdos de literacia financeira na formação inicial de docentes".

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