Subsídio de refeição do Estado vai subir 15 cêntimos em janeiro, diz STE

O subsídio de refeição do Estado, que também define o limiar de isenção de IRS do privado, vai subir 15 cêntimos a partir do próximo ano, de acordo com o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado. A ideia é que chega aos 6,6 euros em 2029.

O Governo apresentou aos sindicatos da Função Pública uma proposta para aumentar o subsídio de refeição da Função Pública em 15 cêntimos por dia no próximo ano, disse ao Negócios Rosa Sousa, que foi eleita esta terça-feira presidente dos Quadros Técnicos do Estado (STE), à saída de uma reunião com a secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido.

A ideia é que o valor que atualmente está nos 6 euros, e que também define a isenção de IRS no setor privado suba ao ritmo de 15 cêntimos por ano, de forma a chegar aos 6,6 euros em 2029.

O aumento ficou prometido na última reunião pelo Governo, que no entanto não adiantou valores.