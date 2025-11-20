Sábado – Pense por si

Vídeos
20 de novembro de 2025 às 14:40

BE acusa Governo de priorizar descida dos impostos aos bancos em vez de aumentar subsídios aos portugueses

No debate do Orçamento do Estado na especialidade, Mariana Mortágua disse que o Governo “podia aumentar o subsídio de refeição além dos míseros dez cêntimos” e comprometer-se com o aumento das pensões.

