No início de novembro, a Sport TV interrompeu o serviço de canais desportivos na plataforma da operadora Nowo.

O presidente executivo da Sport TV, Nuno Ferreira Pires, disse hoje à Lusa esperar que "a muito breve trecho" o diferendo com a operadora Nowo, que tem uma "dívida grande e relevante", se resolva.



Questionado pela Lusa sobre o ponto de situação, Nuno Ferreira Pires explicou que o diferendo "está exatamente onde estava".



Ou seja, "a Nowo tem uma dívida grande e relevante do ponto de vista financeiro com a Sport TV, há um diferendo que nos afasta", salientou, adiantando que o processo está neste momento em tribunal.



"Os tribunais decidirão o melhor para ambas as partes", continuou.



"A Sport TV continua muito empenhada na relação com a Nowo e nós esperamos que a muito breve trecho se resolva" e com essa situação resolvida, espera-se que a Nowo "também possa transmitir o Euro 2020", rematou Nuno Ferreira Pires.



A Sport TV anunciou hoje que garantiu a totalidade dos direitos de transmissão - em sinal aberto e fechado - do Euro 2020, a primeira vez que tal acontece na história da empresa.



Agora a fase seguinte é negociar com as três operadoras de televisão em sinal aberto - RTP, SIC e TVI.



A Sport TV tem entre os seus acionistas a Altice (Meo), a NOS e a Vodafone.