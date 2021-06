O que as marcas querem impor aos influencers

Carmen Garcia já está habituada a abordagens "surreais" das empresas. "Uma vez uma marca de cintas redutoras enviou-me uma mensagem a dizer que achavam que eu beneficiaria com os produtos deles, principalmente nas coxas", conta a enfermeira, mais conhecida nas redes sociais como "A Mãe Imperfeita". "Considero que sou magra, mas mesmo se não fosse, é uma abordagem muito desrespeitosa."

Não foi este, no entanto, o caso que a levou a partilhar com os seus seguidores – 45 mil no Instagram e 112 mil no Facebook – o desconforto que sente com pedidos que certas marcas lhe fazem. Já estava tudo preparado para fechar uma parceria paga enquanto embaixadora de uma marca com a qual sempre quis trabalhar, mas, entretanto, lembraram-se de um pormenor.



"Tinha de suspender a rubrica do grupo de mães [onde escreve de forma descomplexada sobre as dificuldades da maternidade], que é a minha imagem de marca, e apagar todas as publicações, ou seja, três anos de trabalho", explica. A resposta foi não e a parceria caiu por terra. "Percebo que não quisessem estar associados a conteúdo assim, mas não me podiam pedir para ser politicamente correta quando não o sou."