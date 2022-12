Secretária de Estado do Tesouro recebe indeminização de meio milhão de euros da TAP

O PSD já criticou o pagamento desta indeminização por parte da TAP, considerando que esta é uma situação "assustadora". Paulo Rios, vice-presidente do partido, afirmou que "nem no Nata os presentes do ministro Pedro Nuno Santos são bons".

Alexandra Reis, a mais recente secretária de Estado do Tesouro renunciou, em fevereiro, ao cargo de administradora executiva da TAP, num momento em que faltavam dois anos para terminar o contrato e dois meses para fazer parte do executivo de António Costa.





Segundo avançou o Correio da Manhã o acordo entre a transportadora aérea e Alexandra Reis levou o valor da rescisão antecipada para os 500 mil euros. No entanto foi Alexandra Reis que terá decidido abandonar ao cargo para, quatro meses depois, ser nomeada para fazer parte do Governo.Segundo o Correio da Manhã a gestora teria direito a uma indemnização correspondente aos quatro anos de mandato, no entanto este valor diz apenas respeita aos dois anos que faltavam cumprir. Na TAP Alexandra Reis ganhava 254 mil euros brutos ao ano, o que corresponde a um salário de cerca de 17 500 euros por mês. Se o acordo tivesse sido feito relativamente aos 4 anos de mandato os valores chegariam aos 980 mil euros.Neste momento Alexandra Reis faz parte da presidência da Navegação Aérea de Portugal (NAV). Tanto a NAV como a TAP são empresas públicas tuteladas pelos Ministérios das Finanças, a nível financeiro, e pelo Ministério das Infraestruturas, a nível setorial.Questionada sobre a indeminização tanto a gestora como a TAP afirmaram que os acordos são confidenciais e não podem revelar o valor.O PSD já criticou o pagamento desta indeminização por parte da TAP, considerando que esta é uma situação "assustadora". Paulo Rios, vice-presidente do partido, afirmou que "nem no Nata os presentes do ministro Pedro Nuno Santos são bons".