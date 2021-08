Tribunal decreta insolvência da Groundforce

A insolvência da Groundforce foi aprovada pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, dando razão ao pedido da TAP. A acionista minoritária e credora tinha feito o pedido em maio, que tem agora o aval da justiça, segundo a decisão a que o Negócios teve acesso.







"Declaro a insolvência da sociedade comercial SPDH – SERVIÇOS PORTUGUESES DE HANDLING, S.A., pessoa coletiva n.º 506 651 649, com sede no Aeroporto de Lisboa, Rua C, Edifício 70, 1749-078 Lisboa", pode ler-se no decreto assinado pelo juizTerras Gonçalves.Os administradores da insolvência são Bruno Miguel da Costa Pereira e Pedro Miguel Cancela Pidwell Silva, enquanto a Comissão de Credores é composta pela ANA - Aeroportos de Portugal, pela companhia de seguros Fidelidade, pela TAP, bem como pela TCR Ibérica e INFORM.(Notícia em atualização)