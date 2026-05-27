Santos Pereira e Kissel na conferência do NOW

‘As Grandes Transformações Globais Num Mundo de Incertezas’ é o tema da segunda grande conferência do NOW, que reúne em Lisboa, a 16 de junho, grandes figuras do panorama nacional e internacional. É o caso de Álvaro Santos Pereira, governador do Banco de Portugal desde outubro do ano passado.

Entre junho de 2024 e 30 de setembro de 2025, foi economista-chefe da OCDE e representante desta organização na área de Finanças no G20/G7. Na OCDE, também foi diretor de Investigação de Políticas Económicas e diretor de Estudos Nacionais. De junho de 2011 a julho de 2013, foi ministro da Economia e do Emprego. É doutorado em Economia pela Simon Fraser University, mestre em Economia pela University of Exeter e licenciado em Economia pela Universidade de Coimbra.

Mary Kissel, antiga conselheira no Departamento de Estado dos EUA e conselheira do secretário de Estado americano Mike Pompeo, é outra das oradoras da segunda conferência do NOW. Teve um papel ativo na reorientação das relações EUA-China e viajou por mais de 60 países para representar a diplomacia americana. É vice-presidente executiva da Stephens Inc., uma das maiores empresas privadas e familiares de serviços financeiros dos EUA. Antiga jornalista do ‘The Wall Street Journal’, também exerce funções em empresas públicas.