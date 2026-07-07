Samsung anuncia que lucro operacional cresceu 19 vezes no segundo trimestre

Trata-se de um aumento de 1.810,3%, em comparação com o mesmo período de 2025.

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A gigante tecnológica sul-coreana Samsung Electronics anunciou esta terça-feira um aumento de 1.810,3% no lucro operacional no segundo trimestre, em comparação com o mesmo período de 2025.



Samsung anuncia lucros AP

De acordo com resultados preliminares, a subida de 19 vezes no lucro operacional para o período de abril a junho deverá atingir 89,4 biliões de won (51 mil milhões de euros).

A forte procura global por semicondutores avançados utilizados nos centros de dados de inteligência artificial (IA) tem levado os principais fabricantes sul-coreanos a registar lucros recorde e impulsionado o crescimento económico do país.

A estimativa, divulgada pela Samsung num comunicado enviado à bolsa de Seul, supera as previsões do mercado em 6,2% e marca um novo recorde trimestral, de acordo com a agência de notícias pública sul-coreana Yonhap.

A receita trimestral da tecnológica deverá crescer 129% face ao ano anterior, atingindo 171 biliões de won (98 mil milhões de euros).

Os números definitivos deverão ser divulgados no final de julho.

A 29 de junho, o Governo sul-coreano apresentou um ambicioso plano a dez anos para a construção de fábricas de semicondutores avançados e centros de dados de IA.

No âmbito deste plano, 800 biliões de won (455 mil milhões de euros) foram alocados à construção de quatro novas fábricas pela Samsung Electronics e pela rival SK Hynix, no sudoeste da Coreia do Sul.

O sucesso do sector dos semicondutores de IA na Coreia do Sul também levou a um aumento correspondente da receita fiscal do Estado e alimentou o debate sobre a forma como estas receitas excepcionais devem ser utilizadas.

No final de maio, os sindicatos dos trabalhadores da Samsung Electronics aprovaram um acordo salarial que evitou uma greve sem precedentes na Coreia do Sul.

O acordo, aprovado por 73,7% dos votos, prevê bónus anuais substanciais ligados aos lucros gerados pela inteligência artificial (IA).

A Samsung e a confederação sindical chegaram a um acordo para evitar uma greve geral, com um compromisso que inclui bónus individuais de até 343 mil euros este ano para 78 mil funcionários da divisão de semicondutores.

Os trabalhadores exigiam a eliminação atual do limite máximo para o bónus de desempenho, fixado em até 50% do salário anual, e pedem a substituição por um sistema que reserve 15% do lucro operacional para incentivos.

O acordo preliminar inclui um bónus especial para a divisão Device Solutions, responsável pelo negócio de semicondutores, equivalente a 10,5% do desempenho da empresa e sem limite máximo de pagamento.

Os funcionários da divisão poderão receber entre 210 milhões e 600 milhões de won (entre 120 mil e 343 mil euros) em bónus, segundo a agência de notícias pública sul-coreana Yonhap.

Em 14 de maio, o Governo da Coreia da Sul tinha pedido uma resolução urgente do conflito laboral na Samsung Electronics e avisou que uma greve poderia comprometer a economia do país.