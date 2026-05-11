Dua Lipa processa Samsung em 13M€ pela utilização da sua imagem em embalagens de televisões

A ação alega que a empresa obteve benefícios financeiros ao dar a impressão de que a cantora apoiava o produto, apesar de ser uma artista “altamente seletiva” na escolha dos produtos que promove. Atualmente mantém parcerias com marcas como a Apple, Porsche e Bulgari.

A cantora britânica Dua Lipa está a processar a Samsung em 13 milhões de euros alegando que a empresa utilizou uma fotografia sua para vender televisões sem compensação financeira ou autorização.



Cantora Dua Lipa processa a Samsung AP

Segundo a queixa, citada pelo jornal britânico The Guardian e apresentada no tribunal distrital da Califórnia, nos Estados Unidos, a Samsung terá utilizado uma imagem da cantora no ecrã de uma televisão impressa na embalagem para “uma parte significativa” dos televisores vendidos nos EUA no ano passado.

Ao tomar conhecimento da imagem em junho de 2025, Dua Lipa exigiu que a empresa deixasse de a utilizar, mas alega que a Samsung foi “desdenhosa e insensível” e “recusou repetidamente” fazê-lo. A ação judicial afirma que a cantora detém os direitos de autor da fotografia, tirada nos bastidores de uma atuação nos EUA em 2024.

Dua Lipa files $15 MILLION lawsuit against Samsung alleging the manufacturer used her face to sell TVs without compensation or permission. pic.twitter.com/ta6SWUmubH — Pop Crave (@PopCrave) May 10, 2026

“O rosto de Lipa foi utilizado de forma proeminente numa campanha de marketing de massa para um produto de consumo sem o conhecimento, sem qualquer consideração e sobre o qual ela não teve qualquer palavra a dizer, controlo ou influência”, afirma o documento.

Dua Lipa acusa então a Samsung de violação de direitos de autor, violação da lei da Califórnia sobre o direito de publicidade e violação de marca registada. A ação alega que a empresa obteve benefícios financeiros ao dar a impressão de que a cantora apoiava o produto, apesar de ser uma artista “altamente seletiva” na escolha dos produtos que promove. Atualmente mantém parcerias com a empresa tecnológica Apple, a fabricante de automóveis Porsche, a marca de luxo Versace, a joalheira Bulgari e a marca de café Nespresso.

Assim, é pedida uma medida cautelar contra a Samsung e “não menos de 15 milhões de dólares [cerca de 13 milhões de euros]” a título de indemnização por danos reais, além de uma indemnização punitiva e custos judiciais.