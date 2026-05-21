Samsung vai dar bónus de 300 mil euros a funcionários da divisão de semicondutores

Ao abrigo do acordo provisório, que ainda requer a aprovação dos membros do sindicato, a cotada mais valiosa da Coreia do Sul concordou em distribuir 10,5% dos lucros como bónus em ações e mais 1,5% em dinheiro. Pagamento deste "prémio" está previsto para o início de 2027

A Samsung Electronics poderá distribuir cerca de 40 biliões de wons (cerca de 22,9 mil milhões de euros ao câmbio atual) em bónus este ano aos funcionários da divisão de semicondutores da cotada mais valiosa da Coreia do Sul, após a empresa ter chegado a um acordo de última hora com os sindicatos para evitar uma “mega greve”.



Samsung Lee Jin-man / Associated Press

A gigante tecnológica emprega 78 mil pessoas na sua divisão de chips. A informação, avançada pela Bloomberg, revela que os funcionários de diferentes divisões ligadas à área dos semicondutores irão receber níveis variáveis de bónus, mas que os trabalhadores poderão "encaixar", em média, 513 milhões de won (quase 300 mil euros), de acordo com cálculos da agência de notícias financeiras baseados nos termos propostos e nas estimativas para o lucro de 2026.

Os funcionários da Samsung ganharam, em média, 158 milhões de won em 2025, de acordo com um documento apresentado pela empresa em março. Outras estimativas, incluindo da agência noticiosa Yonhap News, calcularam que os funcionários da divisão de memória poderão receber pagamentos individuais de cerca de 600 milhões de won, sendo que o bónus efetivo dependerá fortemente dos lucros da empresa e da procura por chips.

A medida agora apresentada segue a iniciativa da rival SK Hynix, que no ano passado também acordou o pagamento de um bónus aos seus funcionários.

Ao abrigo do acordo provisório, que ainda requer a aprovação dos membros do sindicato, a Samsung concordou em distribuir 10,5% dos lucros como bónus em ações e mais 1,5% em dinheiro. O novo programa continuará todos os anos durante 10 anos, desde que sejam cumpridas determinadas metas de resultados. Analistas citados pela Bloomberg estimam que o lucro operacional da Samsung para este ano possa aumentar em sete vezes, para cerca de 333 biliões de won, em relação ao ano passado.

Estes “prémios” destacam a crescente importância estratégica dos trabalhadores do setor dos semicondutores. A Samsung e a SK Hynix – ambas sul-coreanas -, juntamente com a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, tornaram-se pilares indispensáveis da expansão global da inteligência artificial, produzindo os chips e memórias que alimentam centros de dados desde a Califórnia até ao Médio Oriente.

O pagamento deste bónus está previsto para o início de 2027, podendo os funcionários vender um terço das ações imediatamente e o restante em prestações ao longo dos dois anos seguintes.

A empresa fechou a sessão desta quinta-feira com uma valorização de mais de 8%, depois de se saber que chegou a um acordo provisório com o sindicato representante dos trabalhadores e evita, para já, uma greve que prometia paralisar a empresa e que teria impactos muito além da Coreia do Sul.