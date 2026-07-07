Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Dinheiro

O homem que “faz as m*rdas acontecerem”

Luís Francisco 07:00
Adicione como fonte preferencial no Google

Ambicioso, de visual muito próprio, surfista, tem a frase "get shit done” gravada num quadro em néon no escritório de Londres. Implacável nos negócios e com os colaboradores, a sua app-banco virtual tornou-se um gigante mundial - e em Portugal vai bater a CGD. Até já se sabe quando.

Nikolay Storonsky construiu em pouco mais de uma década a maior empresa tecnológica financeira da Europa e diz que ainda está só a aquecer para o objetivo de criar o “primeiro banco verdadeiramente global”. A ambição e o foco implacável para os negócios do fundador e CEO da Revolut, nascido na Rússia e com nacionalidade britânica, estende-se a tudo aquilo em que se envolve, ele que recentemente criou uma empresa para construir resorts de luxo nos locais onde gosta de praticar kitesurf.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Empresa Mil Milhões de euros Milhões de euros Milhões Revolut Nikolay Storonsky Londres Portugal Europa Reino Unido
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

O homem que “faz as m*rdas acontecerem”