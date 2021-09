Sacos de plástico são mais amigos do ambiente que os de algodão? Depende do uso

Pode um saco de pano ter um impacto ambiental maior do que um saco de plástico? Depende do uso que lhe der, avança a DecoProteste num estudo levado a cabo na Europa. Os sacos de plástico de uso único têm menos impacto ambiental do que um saco de algodão que seja utilizado apenas uma vez. Mas com contínuas utilizações, torna-se mais ecológico usar um saco de algodão ou poliéster.



A DecoProteste testou nove sacos de compras para avaliar quais os que contribuem mais para reduzir o impacto ambiental dos mesmos. Foram ponderados os materiais usados na confeção dos sacos, a utilização de materiais reciclados, o uso de tintas e corantes, as propriedades biodegradáveis dos materiais e ainda o país de origem do produto.



A pergunta de partida foi a seguinte: Quantas vezes é necessário usar cada um dos sacos alternativos para que estes tenham menos impacto ambiental do que os tradicionais sacos de plástico? As respostas variam. Por exemplo, um saco de algodão (os famosos tote bags) precisa de ser utilizado 101 vezes para contrabalançar o seu impacto ambiental, em comparação a um saco de plástico. Já se o cliente optar por um saco de papel, precisa de o usar nove vezes para compensar o mesmo. No caso do poliéster e do polipropileno, estas embalagens têm de ser usadas três e quatro vezes, respetivamente, para que sejam mais sustentáveis do que o plástico.