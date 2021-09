Famílias já consomem ao nível do pré-pandemia

O consumo das famílias residentes em Portugal recuperou, mas ainda não se compra o mesmo. Os alimentos continuam a pesar mais do que o normal. Produto interno bruto continua 3,4% abaixo do segundo trimestre de 2019.

As famílias em Portugal já estão a consumir ao nível do que se verificava antes de a pandemia de covid-19 ter atingido o país em março do ano passado. Os dados publicados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que o consumo do segundo trimestre deste ano ficou ligeiramente acima (0,6%) do registado no mesmo trimestre de 2019.







