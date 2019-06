Fernando Medina, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, chegou a ter a sua agora mulher como adjunta, quando foi secretário de Estado Adjunto da Indústria e do Desenvolvimento. Stéphanie Sá Silva foi nomeada em 2009, quando Medina já era secretário de Estado, indica o jornal i.

A TAP pagou bónus no valor total de 1,17 milhões a 180 pessoas apesar dos prejuízos de 118 milhões.A seguir a Abílio Martins, surge Elton D’Souza, com 110 mil euros. Trabalha na rede de gestão de receita. Em terceiro lugar está Mário Lobato de Faria, chief technical officer, com 88 mil euros de bónus.Só os primeiros três prémios são superiores a 50 mil euros.Contactado pela Lusa, Paulo Duarte, coordenador do Sitava (Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos) confirmou esta situação, referindo que estranhava "muito a TAP ter tomado essa iniciativa que nunca foi prática habitual e que vai lançar a desigualdade entre trabalhadores pela falta de equidade", visto que apenas alguns foram escolhidos."Não entendemos isto tendo em conta que num ano em que tivemos lucros [2017] os prémios foram distribuídos por todos", num valor igual, detalhou o dirigente sindical.Aquando da apresentação de resultados, o presidente do Conselho de Administração da TAP, Miguel Frasquilho, reconheceu ter vivido um ano difícil. "O ano de 2018 foi difícil para a TAP quer em termos operacionais, quer em termos económicos e financeiros, mas foi um ano que não comprometeu o nosso futuro. Um ano que nos permitiu continuar a criar raízes para que o plano estratégico possa ser implementado como previsto", afirmou.