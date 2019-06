Quem controla estes quatro gigantes?

Quando a Caixa Geral de Depósitos quis mudar de auditor em 2016, três empresas perfilaram-se para ficar com o contrato superior a cinco milhões de euros: KPMG, EY, e PwC. Estas são as siglas de três das quatro firmas globais de auditoria que dominam este mercado no mundo inteiro, as chamadas "Big Four". De fora estava a Deloitte, apenas porque era precisamente a auditora que a Caixa queria substituir – não porque quisesse mesmo fazê-lo, a administração do banco público gostava do trabalho da auditora, mas porque as regras recentes para o setor impunham a rotatividade dos auditores e a Deloitte estava com a Caixa há mais de oito anos.



A crise financeira e a crise da zona euro expuseram as fragilidades dos gestores, dos reguladores, das agências de rating – e também das auditoras, as firmas responsáveis por certificar que as contas representam efectivamente o que os gestores dizem que representam.Mas, quer em termos globais, quer em Portugal, o poder e influência das "Big Four" não parou de crescer.



Na banca, o controlo é total. Entre as 18 empresas cotadas no PSI20, o índice bolsista nacional, só a mais pequena, a Pharol, não é auditada por uma destas quatro grandes (ver infografia). Se considerarmos o valor das empresas em bolsa, a PwC e a EY auditam 86% do total, uma enorme concentração em apenas duas firmas. Quais os problemas desta concentração? E que críticas são apontadas as estas empresas?





Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 6 de Junho de 2019.



Se já é assinante, leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO.