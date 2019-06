Presidente da Liga de futebol solicita reunião de urgência à TAP

O Presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, solicitou à administração da TAP uma reunião com caráter de urgência, devido ao anúncio feito pela companhia aérea nacional em alterar as tarifas de desporto para os arquipélagos da Madeira e dos Açores.

A Liga Portugal mostra-se preocupada com esta intenção, que diz colocar em causa a sustentabilidade de clubes profissionais, sobretudo no que às ilhas diz respeito. No domingo, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, classificou de "pouca vergonha" a gestão da TAP, referindo-se em particular a este novo modelo de tarifas.



"Neste momento, é fundamental o governo português intervir na companhia, meter ordem na casa", disse o governante madeirense há dois dias.