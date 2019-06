A proposta inicial de atribuição de prémios na TAP incluía, além dos quadros de topo, também os próprios gestores da companhia aérea. De acordo com o Expresso, os bónus foram apresentados numa reunião do Conselho de Administração a 21 de março deste ano e previam uma recompensa à própria Comissão Executiva, controlada pela Atlantic Gateway, de David Neeleman e Humberto Pedrosa, depois de um ano em que a empresa participada pelo Estado apresentou prejuízos na ordem dos 118 milhões de euros.





Na mesma reunião, refere o jornal, foi chumbada uma distribuição de prémios que englobava todos os administradores e gestores da companhia aérea, ficando em pé uma única exceção: altos cargos cujos contratos individuais continham cláusulas de atribuição obrigatória mantiveram os seus prémios, dado que seria financeiramente mais pesado para a TAP pagar as indemnizações por desrespeito do contrato do que manter os pagamentos destes bónus.

Estas claúsulas resultaram nos prémios de 1,17 milhões a 180 administradores e funcionários, revelados esta quinta-feira. Entre os nomes da lista que receberam o bónus estavam Abílio Martins, do Conselho de Administração, e Elton D’Souza, da rede de gestão de receita, que receberam ambos 110 mil euros.

Também na lista está Stéphanie Silva, mulher do Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, que trabalha no gabinete jurídico. Com um prémio de 18 mil euros, é a única do gabinete jurídico na lista, de acordo com o jornal i.