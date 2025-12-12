Na base da quebra da produção vitícola este ano estiveram “as chuvas intensas e as temperaturas amenas na primavera [que] favoreceram o desenvolvimento do míldio, reduzindo o número e o peso das uvas”.

A produção de vinho terá caído 20% este ano para o volume mais baixo da última década, apesar da boa qualidade, e o preço do azeite deverá recuar 5%, segundo uma primeira estimativa divulgada esta sexta-feira pelo INE.



Produção de vinho cai 20% este ano para valor mais baixo da última década

De acordo com a primeira estimativa das “Contas Económicas da Agricultura - 2025” do Instituto Nacional de Estatística (INE), apesar de a produção de vinho este ano ser “a mais baixa da última década, espera-se a obtenção de vinhos de qualidade, com níveis de açúcar equilibrados e boa concentração aromática”.

Na base da quebra da produção vitícola este ano estiveram “as chuvas intensas e as temperaturas amenas na primavera [que] favoreceram o desenvolvimento do míldio, reduzindo o número e o peso das uvas”, assim como “o calor extremo no verão [que] causou queimaduras e desidratação dos frutos”.