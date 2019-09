A procura de quartos para arrendar cresceu 52% entre maio e agosto de 2019. A conclusão surge de um estudo feito aos dados existentes no portal de anúncios OLX.

Em 2019 e até à data, o preço médio por quarto mais elevado verifica-se em Lisboa, situando-se nos €345. Na capital, as zonas mais procuradas por quem quer arrendar quarto são Sintra, Arroios, Odivelas, Oeiras e Benfica.

Em Faro, é mais caro arrendar quarto (€291) do que no Porto (€280). Nesta última cidade, Paranhos, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Maia e Gondomar são as zonas mais pesquisadas.

Por outro lado, os quartos mais baratos situam-se em Castelo Branco (com preço médio de €155), Vila Real (€157) e Viseu (€175).

As regiões onde se fazem mais contactos para tentar arrendar um quarto são Lisboa (53%), Porto (15%) e Setúbal (9%). No portal OLX, há mais anúncios de quartos em Lisboa (50%), Porto (14%) e Setúbal (9%).