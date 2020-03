Primeiro edifício do novo campus de escritórios em Lisboa abre em 2021

A construção do Exeo Office Campus, no Parque das Nações, arrancou com um investimento inicial de 150 milhões de euros, devendo o primeiro edifício estar concluído no segundo semestre de 2021, anunciou hoje a gestora do projeto.

"A Avenue começou a construção do seu projeto de escritórios em Lisboa, o EXEO Office Campus, prevendo-se a conclusão do primeiro edifício no 2.º semestre de 2021", lê-se num comunicado enviado pela Avenue Real Estate.

O complexo de escritórios, que vai ter uma área total de 45 mil metros quadrados (m2), no Parque das Nações, em Lisboa, vai implicar um investimento global de 190 milhões de euros, e, numa primeira fase, de 150 milhões.

A primeira fase do projeto abrange "a execução das infraestruturas do loteamento e a construção do primeiro e maior edifício, o Lumnia, com oito pisos e cerca de 30 mil m2 de área bruta de construção", que deverá estar concluído no segundo semestre de 2021, esclarece a promotora.

Um ano depois, seguir-se-á a construção do edifício Aura, com 11 pisos e cerca de 17 mil m2 e, por fim, do edifício Echo, com aproximadamente 21 mil m2 e sete pisos.

"Lisboa precisava desta solução, porque não tem resposta para a procura existente e para os novos conceitos de trabalho que estão a conquistar as empresas", considerou, em comunicado, o diretor geral da Avenue, Aniceto Viegas.