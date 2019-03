O presidente do regulador dos seguros pronunciou-se sobre quem recai a responsabilidade da avaliação da idoneidade de Tomás Correia e rejeita ter competência para tratar da questão, recusando assim qualquer conflito com o Governo.

Correia, que preside a Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), foi condenado pelo Banco de Portugal a uma multa de 1,25 milhões de euros por irregularidades realizadas enquanto presidente da Caixa Económica, agora banco do Montepio, em fevereiro deste ano.

José Almaça declarou que o código das associações mutualistas é claro e que não concede poderes ao regulador para avaliar a idoneidade do banqueiro. Essa é uma responsabilidade que compete ao Executivo e ao Ministério do Trabalho. "Nós não temos que avaliar a idoneidade de Tomás Correia. Será a tutela, será o Ministério do Trabalho que terá de fazer. É o meu entendimento, do conselho de administração da ASF e da maioria dos juristas da instituição", informou o presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) no Parlamento, onde está a ser ouvido pela comissão de orçamento, finanças e modernização administrativa.

O líder da ASF considera ainda que só findo o período de transição de 12 anos, previsto no regime especial de supervisão financeira para as grandes mutualistas, é que a competência de tais funções passa para as mãos do regulador.