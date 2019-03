Tomás Correia diz que ninguém tem poderes para o afastar. Padre Melícias diz que não vai ser um "secretariozeco de Estado ou um ministro qualquer que agora vai correr com uma administração legitimamente eleita".

A reunião do Conselho Geral estava perto do fim e, como ninguém tinha perguntado, Tomás Correia tomou a iniciativa: a condenação de que foi alvo pelo Banco de Portugal é um ataque à sua liderança na Associação Mutualista Montepio Geral e o regulador será facilmente derrotado na fase de recurso em tribunal. Tomás Correia confirmou aos presentes que não tem intenção de se afastar do cargo e que nem o Governo, nem a Assembleia da República tem poderes para o fazer.

O líder da maior mutualista do país, que gere as poupanças de mais de 600 mil associados, distribuiu em mão pelos membros do conselho geral da instituição um dossiê de cerca de 30 páginas com as linhas gerais da sua defesa contra a condenação do Banco de Portugal, apurou a SÁBADO junto de fonte que assistiu à reunião.

O regulador da banca condenou Tomás Correia ao pagamento de uma multa de 1,25 milhões de euros por atos de gestão irregulares na Caixa Económica Montepio Geral, o banco de que a mutualista é dona.

O gestor, bem como outros sete gestores da sua equipa também condenados (a multas menores), vai recorrer. A tese que fez passar na reunião foi de que a peça do Banco de Portugal está mal instruída e é frágil do ponto de vista processual.

A condenação do Banco de Portugal recolocou na agenda a questão da idoneidade de Tomás Correia. O Governo e o regulador dos seguros, a ASF, não se entendem sobre quem tem competência para reavaliar a idoneidade do recém-eleito presidente da mutualista. Sob pressão política e mediática para resolver este impasse, o primeiro-ministro indicou na semana passada que vai submeter à Assembleia da República uma clarificação da lei.

A avaliar pelo que terá dito na reunião, contudo, Tomás Correia considera que com ou sem clarificação da lei a sua idoneidade não pode ser reavaliada. No final da reunião, o presidente da mesa da Assembleia Geral, o padre franciscano Vítor Melícias, deixou um recado para ser lido fora daquela sala: "Não é um secretariozeco de Estado ou um ministro qualquer que agora corre com uma administração legitimamente eleita".

Sobre as contas da mutualista, apresentadas na semana passada, Tomás Correia mostrou-se confiante, tal como na campanha eleitoral, de que a situação será invertida. A mutualista continua a perder associados e voltou a ter em 2018 resultados operacionais negativos.