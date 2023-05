Pingo Doce, Lidl e Aldi interessadas na compra de supermercados Minipreço

Pingo Doce (da Jerónimo Martins), Aldi e Lidl estarão interessados em comprar "pacotes" específicos da rede de supermercados Minipreço, avança esta quarta-feira o jornal espanhol El Economista.





"avalia de forma contínua diversas oportunidades de investimento e desinvestimento, sem que a esta data tenha sido tomada qualquer decisão". Esta já tinha sido a resposta, em setembro do ano passado, quando questionada sobre a venda da Clarel, que se viria a concretizar dois meses e meio mais tarde.

O CEO da Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos, assegurou em março, durante a apresentação de resultados do grupo, que a dona do Pingo Doce não está interessada na rede do Minipreço, admitindo que, a existir interesse, seria apenas por algumas lojas.