Preços dos combustíveis vão continuar a subir? “É uma questão de tempo”, diz Apetro

Associação diz ser "muito difícil fazer previsões" sobre até quando o preço dos combustíveis vai continuar a aumentar. Aponta o dedo aos conflitos entre Rússia e Ucrânia e no Médio Oriente, mas diz que não fará pressão junto do Governo para a redução da carga fiscal sobre combustíveis - a 6.ª mais alta da União Europeia.

Depois da oitava semana consecutiva a ver os preços dos combustíveis a subir, a Apetro diz que uma possível descida é apenas uma "questão de tempo" e atribui a "inquietude e instabilidade" no mercado a situações geopolíticas como a tensão entre Rússia e Ucrânia e no Médio Oriente. O preço médio da gasolina simples 95 em Portugal já está nos 1,80€/L, mas a associação diz que a deslocalização de empresas "não é um cenário muito provável".

À SÁBADO, a Associação Portuguesa De Empresas Petrolíferas diz ser "muito difícil fazer previsões" sobre até quando o preço dos combustíveis irá aumentar, admitindo que o petróleo possa ultrapassar a marca dos 100 dólares nas próximas semanas ou dias: "O caminho rumo à fasquia dos três dígitos, que não é atingida desde 2014, tem vários pontos de origem. A tensão entre a Rússia e a Ucrânia é um deles."

A Apetro refere que, atualmente, a oferta "não consegue satisfazer a elevada procura pós pandemia que se está a verificar", uma situação que, aliada a conflitos com "peso significativo", fazem com que o crude continue a valorizar - e que a "tendência seja de subida do preço dos refinados".