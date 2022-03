Inflação chega aos hospitais do SNS e aos privados

A subida dos preços está a chegar aos hospitais, com os custos do gás, dos alimentos, de material cirúrgico e do combustível para transporte de doentes a pressionarem as contas dos prestadores no setor público e no privado. Tal como noutros setores, o agravamento dos preços é transversal a praticamente todos os fornecimentos – e , no caso dos hospitais do SNS, tipicamente suborçamentados, significa uma pressão adicional sobre a despesa pública.