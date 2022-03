Preço do petróleo Brent sobe 12,25% e aproxima-se de máximo histórico

Este é o valor mais alto do petróleo bruto desde 21 de julho de 2008, com o preço a ter disparado desde o início da guerra na Ucrânia. A Rússia é o segundo maior produtor e exportador mundial de petróleo, atrás da Arábia Saudita.

O preço do petróleo bruto Brent para entrega em maio subiu hoje 12,25% no mercado de futuros de Londres, alcançando o valor mais alto desde 21 de julho de 2008.



petroleo

A cotação do barril de Brent, que serve de referência na Europa, atingiu os 130,21 dólares (119,7 euros) por barril.

A invasão russa da Ucrânia desencadeou um aumento acentuado do preço do petróleo bruto, que, após o aumento de hoje, se aproxima do seu máximo histórico, acima dos 146 dólares, atingido no início de julho de 2008.

A Rússia é o segundo maior produtor e exportador mundial de petróleo, atrás da Arábia Saudita.