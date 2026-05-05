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Preço da eletricidade na UE sobe para 28,96 euros/khw no 2.º semestre de 2025

Lusa 11:05
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A subida deve-se ao aumento das taxas e impostos, que pesaram, entre julho e dezembro de 2025, 28,9% na fatura dos consumidores.

O preço da eletricidade para consumo privado aumentou no segundo semestre de 2025, para 28,96 euros por 100 quilowatt-hora (kwh) na UE, face aos 28,38 do período homólogo e aos 28,79 euros do semestre anterior, divulga esta terça-feira o Eurostat.

Energia, eletricidade
Energia, eletricidade Jo Sins/Pexels

A subida, destaca o serviço de estatísticas da União Europeia (UE), deve-se ao aumento das taxas e impostos, que pesaram, entre julho e dezembro de 2025, 28,9% na fatura dos consumidores.

Portugal estava, no segundo semestre de 2025, em 11.º lugar da tabela dos preços mais elevados da eletricidade para consumo privado -- incluindo taxas e impostos -- com 29,52 euros por kwh, preço expresso em paridade de poder de compra (PPC).

Também em PPC, a Roménia (49,52 euros), a República Checa (38,65) e a Polónia (37,15) apresentaram os preços mais altos, por contraste com Malta (1,09 euros), Hungria (15,10) e Finlândia (18,77), onde as famílias pagam a eletricidade mais barata.

Contabilizados em euros, a Irlanda ocupa a liderança da tabela de preços da eletricidade para as famílias (40,42 euros por 100 kwh), seguida da Alemanha (38,69) e da Bélgica (34,99), com Portugal no 17.º lugar (24,34 euros).

As famílias da Hungria (10,82), Malta (12,82) e Bulgária (13,55 euros) pagaram os mais baixos preços finais, em euros.

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