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Inflação acelera para 3,4% em abril. Energia avança quase 12%

Negócios 09:45
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A taxa de inflação homóloga terá aumentado para valores cima de 3% em abril. Tal como em março, primeiro mês depois da guerra no Irão, aceleração é explicada pelos preços dos combustíveis. Inflação da energia avança quase 12%

A taxa de inflação homóloga terá acelerado para 3,4% em abril, o valor mais elevado desde maio de 2024, indica a estimativa preliminar do Instituto Nacional de estatística (INE) divulgada esta quinta-feira, 30 de abril. Tal como no mês de março, o aumento dos preços dos combustíveis.

Preço de combustíveis aumenta na próxima semana em Portugal
Preço de combustíveis aumenta na próxima semana em Portugal Luís Guerreiro / Medialivre

"Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá aumentado para 3,4% em abril de 2026, taxa superior em 0,7 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior", refere o INE. A autoridade estatística explica que, "tal como verificado no mês anterior, a aceleração do IPC é maioritariamente explicada pelo aumento do preço dos combustíveis".

A inflação subjacente - que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos, pela ua natureza mais volátil - terá registado uma variação de 2,2%, taxa superior em 0,2 p.p. à do mês anterior. "A variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 11,7% (5,7% em março) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 7,5% (6,4% no mês anterior)."

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