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Morreu José Penedos, antigo líder da REN e secretário de Estado de Guterres

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Antigo governante faleceu aos 80 anos.

José Penedos, antigo secretário de Estado da Energia e da Defesa dos governos liderados por António Guterres e que também foi presidente do conselho de administração da REN, morreu nesta segunda-feira aos 80 anos, vítima de doença.

José Penedos
José Penedos Rodrigo Antunes / Lusa

A informação foi avançada pelo , que cita fonte da Federação Distrital de Coimbra do Partido Socialista. 

Durante a sua carreira, José Penedos foi também deputado à Assembleia da República e presidente da Comissão Concelhia de Coimbra do PS. O antigo governante era natural de Vieira do Minho.

Em 2014, José Penedos foi , . O processo Face Oculta estava relacionado com uma rede de corrupção que teria como objetivo o favorecimento do grupo empresarial do sucateiro Manuel Godinho, nos negócios com empresas do setor empresarial do Estado e privadas.

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