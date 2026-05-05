Morreu José Penedos, antigo líder da REN e secretário de Estado de Guterres

José Penedos, antigo secretário de Estado da Energia e da Defesa dos governos liderados por António Guterres e que também foi presidente do conselho de administração da REN, morreu nesta segunda-feira aos 80 anos, vítima de doença.



José Penedos Rodrigo Antunes / Lusa

A informação foi avançada pelo Diário As Beiras, que cita fonte da Federação Distrital de Coimbra do Partido Socialista.

Durante a sua carreira, José Penedos foi também deputado à Assembleia da República e presidente da Comissão Concelhia de Coimbra do PS. O antigo governante era natural de Vieira do Minho.

Em 2014, José Penedos foi condenado por corrupção passiva no processo Face Oculta, tendo cumprido pena de prisão no final de 2020. O processo Face Oculta estava relacionado com uma rede de corrupção que teria como objetivo o favorecimento do grupo empresarial do sucateiro Manuel Godinho, nos negócios com empresas do setor empresarial do Estado e privadas.