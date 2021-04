Portugueses mantêm liderança mundial no consumo de vinho

Num ano marcado pela pandemia, o consumo total de vinho em Portugal recuou apenas 0,6%. Os italianos aproximaram-se, no entanto, com o consumo de vinho no país a subir 8% no ano passado.

Portugal manteve no ano passado o estatuto de país do mundo com o consumo de vinho por habitante mais elevado, apesar de uma ligeira quebra de 0,6% no volume de vinho consumido, indica o mais recente relatório da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV). Em termos de consumo global, assistiu-se a uma quebra de 3%, para os 234 milhões de hectolitros, o valor mais baixo desde 2002.





Em 2020, cada português com mais de 15 anos consumiu, em média, 51,9 litros de vinho, superando os italianos, que consumiram 46,6 litros per capita.Itália, aliás, ultrapassou França na lista de países de maior consumo vinícola por habitante. A França, viu o consumo estagnar nos 46 litros por pessoa.Seguem-se no "ranking" a Suíça, com 35,7 litros, Áustria (29,9 litros), Austrália (27,8), Argentina (27,6), Alemanha (27,5), Suécia (27) e Bélgica (26,9).Os países onde o consumo mais caiu no ano passado face a 2019 foram África do Sul e China, com queda de 19% e de 17%, respetivamente. Ainda com quebras assinaláveis surgem Espanha, com um decréscimo de 7%, e Canadá, com um recuo de 4%.